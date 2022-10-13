Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Özer: "Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez"

Ankara'da düzenlenen Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirileri hedef alarak "Bizden daha fazla kimse öğretmeni sevemez." dedi.

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Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Özer: "Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez"

Ankara'da, Milli Eğitim Şura salonunda gerçekleştirilen Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kariyer basamaklarında sınav sistemini eleştiren eğitim sendikalarını hedef alarak, “Siyasi boykot çağrıları oldu. Şu oldu, bu oldu. Troller devreye girdi. Sanki Mili Eğitim Bakanlığı, öğretmenin itibarına dokunuyormuş gibi algı operasyonları çekildi." şeklinde konuştu.

Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Özer: Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez

“EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ANTİDEMOKRATİK ENGELLER KALDIRILDI"

“Eğitimin önündeki bütün antidemokratik engeller kaldırıldı. Bazı gençlerimiz öğrencilerimiz hatırlamazlar bu ülkede eğitimin önünde başörtüsü yasağı vardı. Öğrencilerimiz gençlerimiz, kadınlarımız yükseköğretim kapılarında inanılmaz dramlar yaşadılar. İkna odalarında başlarını açmak için büyük gayret sarf edildi. Düşünebiliyor musunuz bir ülkede kendi vatandaşının eğitimle buluşmasıyla ilgili manalar çıkartıyor. Ondan sonra diyorlar ki, ‘Bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili travması var.’ Sen hem okul yapmayacaksın hem başörtüsü yasağı uygulayacaksın hem de diyeceksin ki, ‘Muhafazakâr kesim kız çocuklarını okula göndermiyor.’ Böyle bir küstahlık olabilir mi?

Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Özer: Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez

"GARİP HABERLERE MARUZ KALIYORUZ"

"Bugünlerde bazı basın yayın organlarında kız çocukları ve okullaşma ile ilgili spekülasyonlar görüyoruz. ‘1. 2 milyon öğrenci okulla buluşamadı. 800 bine yakın kız çocuklarının eğitimsel sorunları var. Milli Eğitim Bakanlığı kız çocuklarının eğitimine engel olmaktan çıksın’ diye garip ve senkronize başlamış haberlere maruz kalıyoruz. Bu haberlerinin hiçbirinin veri karşılığı yok."

"SİYASİ BOYKOT ÇAĞRILARI OLDU"

"Öğretmenlik Meslek Kanunu 60 yıllık bir hayal. Buradaki amacımız şuydu, bu kanun sadece bir başlangıçtı. Sonra inanılmaz bir manipülasyon ortaya çıktı. Özellikle uzman ve başöğretmenlikle ilgili sınavlarla ilgili. Artık onların teferruatına girmiyorum. Siyasi boykot çağrıları oldu. Şu oldu, bu oldu. Troller devreye girdi. Sanki Mili Eğitim Bakanlığı, öğretmenin itibarine dokunuyormuş gibi algı operasyonları çekildi, ‘Niye sınava tabi oluyor?’ şeklinde. Ama bir şey unutuldu. Zaman geçer, geriye nerede tavır aldığınız kalır. Hakikatin yanında mı tavır alıyorsunuz yoksa kopartılan toz bulutunun içerisinde başka operasyonlar mı yapamaya çalışıyorsunuz?"

Kariyer Basamakları sınavına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Özer: Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez

"BİZİMLE ÖĞRETMENİMİZ ARASINA KİMSE GİREMEZ"

"Eğitimini tamamlayan öğretmenlerin bugün itibariyle yüzde 98’i sınava başvurdu. Ben tüm manipülatörlere medya trollerine siyasi operasyon çekmek isteyen tüm siyasilere gerekli dersi ve itibar etmedikleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez. Bizden daha fazla kimse öğretmeni sevemez. Boykot çağrısı yapmıştınız. Yüzde 98’i itibar etmedi. E nasıl izah edeceksiniz kendi meşruiyetinizi o zaman diye insana sorarlar. 19 Kasım da bu sınav yapılsın öğretmenlerimiz diyecekler ki, ‘Bu nedir yani niye bu fırtınalar kopartıldı?’ aslında bakanlığın yapmak istediği şey sadece bizim özlük haklarımızı iyileştirmek.”

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