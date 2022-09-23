KPSS adaylarının dikkatine! ÖSYM'den sınav ile ilgili önemli açıklamalar!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önümüzdeki hafta yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi sınavı için adaylara önemli blgilendirmelerde bulundu.

Rukiye Karapunar
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KPSS adaylarının dikkatine! ÖSYM'den sınav ile ilgili önemli açıklamalar!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz hafta 1. oturumu yapılan önümüzdeki hafta da 2. oturumu yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi sınavına dair önemli açıklamalarda bulunarak adayların sınav öncesi dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirme yaptı.

KPSS adaylarının dikkatine! ÖSYM'den sınav ile ilgili önemli açıklamalar!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu için adaylar 10.00'dan sonra 2. oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 3. oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın sınava girebilmesi için sınav giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının yanında bulundurması zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi olmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin izin ile ayrılanlar ve bunları kanun mirasçılarına ait pembe mavi kart pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

KPSS adaylarının dikkatine! ÖSYM'den sınav ile ilgili önemli açıklamalar!

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