ÖSYM'den uyarı: Son başvuru bugün!

2021- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve 2021- Tıp Doktorluğu alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021- STS Doktorluğu 1. dönem) için 10 Şubat 2021 tarihi son başvuru günüdür.

İnternet aracılığı ile bireysel başvuru bugün (10 Şubat 2021) saat 23.59'da sona erecektir.

BAŞVURULAR

Elektronik ortamda yapılacak olan sınavın başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.