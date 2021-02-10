ÖSYM'den uyarı: Son başvuru bugün!
ÖSYM Başkanlığı, ''2021-TUS 1. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Adaylarımızın Dikkatine!'' başlığı ile yaptığı duyuruda 1. dönem sınavları için son başvuru günü hatırlatmasında bulundu.
2021- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve 2021- Tıp Doktorluğu alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021- STS Doktorluğu 1. dönem) için 10 Şubat 2021 tarihi son başvuru günüdür.
İnternet aracılığı ile bireysel başvuru bugün (10 Şubat 2021) saat 23.59'da sona erecektir.
BAŞVURULAR
Elektronik ortamda yapılacak olan sınavın başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.