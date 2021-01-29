ÖSYM'nin 2020 sınavlarına 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçen yıl, 41 adet sınav uyguladı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1745 akademisyen-öğretmen çalıştı.

2020 yılı sınavlarına 10 milyon 698 bin 552 aday katılırken, sınavlarda 1 milyon 747 bin 620 kişi görev aldı.

ÖSYM'nin paylaştığı verilerin detaylarına göre sınavlar için 46 bin 150 bina sınav sorumlusu, 762 bin 616 salon başkanı, 459 bin 831 gözetmen görevlendirildi. Sınavlarda 31 bin 154 bina kamera görevlisi ile 33 bin 442 engelli salon görevlisi (okuyucu, işaretleyici) yer aldı.

Sınavlarda nakil kuryesi olarak 22 bin 64 kişi ve sınav evrakı koruma görevlisi olarak da 3 bin 534 kişi görevlendirildi.

Sınavlarda 3 bin 480 nüfus müdürlüğü, 173 bin 973 emniyet ve 3 bin 642 cezaevi görevlisi ile 1803 cezaevi öğretmeni görev yaptı.

Sınav uygulamalarında 45 bin 831 sınav binası, 753 bin 112 sınav salonu kullanıldı.

En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav, 717 bin 712 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu.

2020 YILI ÖSYM SINAVLARINDA KULLANILAN MASKE SAYISI: 12 MİYON 682 BİN 871

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM'nin geçen yılki sınavlarında toplam 12 milyon 682 bin 871 maske ve aynı sayıda dezenfektan mendil, 69 bin 371 litre dezenfektan, 3 milyon 484 bin 446 eldiven, 41 bin 670 siperlik ve 29 bin 486 adet tek kullanımlık önlük kullanıldı.