Otar Javashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Javashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Javashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Javashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Javashvili 17 Ağustos 1993 tarihinde Zugdidi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ ჯავაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Javashvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Otar Javashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Otar Javashvili'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otar Javashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Javashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otar Javashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Javashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2014 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2017 yılında Slavia

23 Ocak 2018 yılında Gomel

5 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2018 yılında Florö SK

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

1 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Chikhura

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Rustavi

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Sioni Bolnisi

Otar Javashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Javashvili şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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