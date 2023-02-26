Otar Toradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Toradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Toradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Toradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Toradze 3 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ ტორაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Toradze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Otar Toradze'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otar Toradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Toradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otar Toradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Toradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Imereti

1 Ağustos 2012 yılında Samgurali

1 Ağustos 2014 yılında Chkherimela

1 Ocak 2015 yılında FC Racha

1 Ağustos 2015 yılında Chkherimela

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2016 yılında Sulori Vani

1 Ocak 2017 yılında Samegrelo

1 Ocak 2019 yılında Guria

1 Ağustos 2019 yılında Kolkheti Khobi

Otar Toradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Toradze şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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