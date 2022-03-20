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  3. Otel odasında korkunç son! 17 yaşındaki çıplak şekilde ölü bulundu!

Otel odasında korkunç son! 17 yaşındaki çıplak şekilde ölü bulundu!

Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni B. K.’nın cinsel istismarına uğradığını iddia eden Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Genç kızın şüpheli ölümünde cinayet üzerinde duruluyor.

Otel odasında korkunç son! 17 yaşındaki çıplak şekilde ölü bulundu!

Antalya’da annesinin kuzeni olan B. K.’nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Nuray Demir şikayetinde, akrabası B. K.’nın, kendisini ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine gözaltına alınan B. K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan B. K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otel odasında korkunç son! 17 yaşındaki genç kız çıplak şekilde ölü bulundu!

OTEL PERSONELLERİ BULDU

Yargılama süreci devam ederken genç kıza dün ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını temizlemek için giren görevliler, genç kızın çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otel odasında korkunç son! 17 yaşındaki genç kız çıplak şekilde ölü bulundu!

BOYNUNDA İZLER VAR

Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

(Ajanslar)

​​​​​​​Otel odasında korkunç son! 17 yaşındaki genç kız çıplak şekilde ölü bulundu!​​​​​​​​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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