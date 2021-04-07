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  3. Otel odasında şüpheli ölüm! 36 yaşındaki Rus turist ölü bulundu

Otel odasında şüpheli ölüm! 36 yaşındaki Rus turist ölü bulundu

Antalya'da 5 yıldızlı otelde tatil yapan 36 yaşındaki Rus uyruklu turist, odasında ölü bulundu. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gerekli ekipler sevk edildi. Rus turistin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Otel odasında şüpheli ölüm! 36 yaşındaki Rus turist ölü bulundu

Antalya'da 5 yıldızlı otelde tatil yapan 36 yaşındaki Rus uyruklu turist, odasında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre tatil için Türkiye'ye gelen ve Manavgat ilçesi Çolaklı Turizm Bölgesinde bulunan bir otele yerleşen Rus vatandaşı 36 yaşındaki Lenar Shaıkhutdınov kaldığı odanın banyosunda ölü olarak bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELİRLENECEK

Cesedin fark edilmesi üzerine güvenlik ekiplerine haber verildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Rus turistin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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