Othuke Egbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othuke Egbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Othuke Egbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Othuke Egbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Othuke Egbo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Othuke Egbo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Othuke Egbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına - tarihinde katılmıştır. Othuke Egbo'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Othuke Egbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Othuke Egbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Othuke Egbo şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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