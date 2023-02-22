Othuke Egbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othuke Egbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Othuke Egbo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Othuke Egbo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.