Otis Khan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otis Khan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otis Khan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otis Khan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otis Khan 5 Eylül 1995 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Pakistan uyrukludur.Gerçek adı da Otis Jan Mohammed Khan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otis Khan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Otis Khan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Otis Khan'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Otis Khan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OtisKhan63

Otis Khan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otis Khan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otis Khan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otis Khan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sheff Utd U18

1 Temmuz 2014 yılında Sheff Utd

1 Ocak 2015 yılında Matlock

1 Mayıs 2015 yılında Sheff Utd

30 Ekim 2015 yılında Barrow

2 Ocak 2016 yılında Sheff Utd

25 Ocak 2016 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2016 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2018 yılında Mansfield Town

31 Ocak 2020 yılında Newport County

31 Mayıs 2020 yılında Mansfield Town

10 Ağustos 2020 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2021 yılında FC Walsall

19 Ocak 2022 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town

Otis Khan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otis Khan şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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