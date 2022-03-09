Otistik ne demek, TDK'ya göre Otistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otistik ne demek? Otistik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otistik kelimesi. Peki otistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otistik nedir, otistik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTİSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otistik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otistik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otistik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçe yönelik olan

