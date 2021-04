Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “Dünya Otizm Farkındalık Günü” her yıl 2 Nisan'da otizm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor. Sosyal medyada farkındalık yaratmak için paylaşım yapan vatandaşların çoğu ve medyada çıkan bazı haberlerde Down Sendromu çocuk görseli paylaşıyor. Otizm ve Down Sendromu aynı şey mi? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık...

OTİZM VE DOWN SENDROMU AYNI ŞEY Mİ?

Otizm ve down sendromu bir takım benzerlikleri barındırsa da farklı sendromlardır. Her iki sendromda da işlevsellikle alakalı gecikmeler, engellik derecesinde farklar, zihinsel engeldeki farklar vardır.

Otizm ve down sendromu genellikle aynı hastalıklar gibi görülse de iki hastalık arasındaki ayrımı en yapabilenler bu çocuklara sahip olan ailelerdir. Otizm ve down sendromu arasındaki fark, çeşitli araştırmalara konu olmaya devam etmektedir.

Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir.

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. İşte bu genler ve kromozomlar fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır, dolayısıyla çocuğunuzun fazladan sahip olduğu bir kromozom onun hayatını etkileyecektir. Kromozom anomalilerinin çoğunda embriyo gelişemez. Down Sendromu embriyonun gelişimini tamamlayabildiği bir durumdur.

Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır.

Otizm rahatsızlığı olan çocuklarda, sosyal iletişime girmekte zorlandığı görülür. Otistik çocuklar fiziksel açıdan normale yakın görünmekle birlikte Down Sendromu çocuklarda hastalığın vermiş olduğu fiziksel özellikler daha belirgindir. Otistik çocuklarda engelin doğası ve derecesi net bir özellik taşımamakla birlikte, aile çocuğun kapasitesi ve potansiyeli hakkında hiç bir zaman net bir bilgiye sahip değildir.

Ama Down Sendromu çocuklarda olgular daha nettir aile de net olarak durumun bilincindedir. Down Sendromu çocukların aileleri diğer engel türleri ile karşılaştırıldığında daha düşük stres altında ve çocukları ile alakalı daha olumlu bir tablo çizmektedirler.

Gizemli bir doğası olan otizm, sosyal etkileşimin ve bağın olmadığı, ve çözümü konusunda çaresizlik yaşanan davranış problemlerine de neden olmaktadır. Karşılıklı etkileşim ve insanların yüzü bu çocuklar için önem taşımamaktadır.

Down Sendromu çocuklar iletişime ve sosyal ortamlara açık oldukları için yönlendirilmeleri daha kolay olabilmektedir. Down Sendromu çocuklar çok daha pozitif kişilik özelliklerine sahiptir, otistik çocuklarda ise durum böyle değildir.

Otizm ve Down Sendromu arasındaki fark, en önemli ayrımını gebelik sırasında göstermektedir. Down sendromu gebelik sırasında tanımlanabilen bir rahatsızlık iken otizm, gebelik sırasında değil, üç yaşından önce belirtileri ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ve kendini yavaş yavaş göstermeye başlar.

Otizm erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha fazla görülürken, Down Sendromunda cinsiyet ayrımı olmayıp kız ve erkek çocuklar da eşit olarak görülebilmektedir.

Otizm ve Down Sendromu arasındaki fark olarak bakıldığında Down Sendromunda genetik faktörler etkili iken, otizmin sebebi kesin olarak bilinmemektedir.

Üç tip otizm spektrum bozukluğu vardır:

Otizm

Buna bazen “klasik” otizm denir. “Otizm” kelimesini duyunca çoğu insan böyle düşünüyor. Otistik bozukluğu olan kişilerde genellikle önemli dil gecikmeleri, sosyal ve iletişim sorunları ve sıra dışı davranışlar ve ilgi alanları vardır. Otistik bozukluğu olan birçok kişi de zihinsel engellidir.

Asperger Sendromu

Asperger sendromu olan kişilerde genellikle daha hafif otistik bozukluk belirtileri vardır. Sosyal zorlukları, sıra dışı davranışları ve ilgileri olabilir. Ancak, genellikle dil veya zihinsel engellilik sorunları yoktur.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Buna bazen “atipik otizm” veya PDD-NOS denir. Otistik bozukluk veya Asperger sendromu için bazı kriterlere uyan, ancak hepsine uymayan kişilere atipik otizm teşhisi konulabilir. Bu insanlar genellikle otistik bozukluğu olanlara göre daha az ve daha hafif semptomlara sahiptir. Belirtiler sadece sosyal ve iletişim sorunlarına neden olabilir.