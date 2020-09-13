Taçsız Kral Metin Oktay, bu yıl da unutulmadı!Josef de Souza, Beşiktaş için İstanbul'daOtluk yangınına asker müdahalesiÜsküdar'da polise küfreden kadın serbest kaldıAmasya’da çocuklara yardım devam ediyorMemur-Sen'den açlık sınırı açıklaması: 2 bin 455 lira olduABD’de polislere silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı67 yaşındaki annesini ağaca asılı bulduPendik'te iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandıPozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Otluk yangınına asker müdahalesi

Otluk yangınına asker müdahalesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir otluk alanda, araçtan atılan sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıktığı öne sürülen yangına, yakın çevrede bulunan kışladaki askerler müdahale etti.

Otluk yangınına asker müdahalesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir araçtan atılan sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, yakınındaki General Kemalettin Eken Kışlası ve akaryakıt istasyonuna sıçmadan itfaiye ekiplerince askerlerin de desteğiyle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Otluk yangınına asker müdahalesi

Yangın, öğleden sonra Malkara- Tekirdağ yolunun ilçe girişinde meydana geldi, İddiaya göre bir araçtan atılan sigara izmaritinin yol kenarındaki kuru otları tutuşturması nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlerin ilerlediği General Kemalettin Eken Kışlası'ndaki görevli askerler de itfaiye araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, askeri kışla ve yakınlarda bulunan iki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Otluk yangınına asker müdahalesi

Elektrik, telefon ve internet kablolarına zarar veren yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

Otluk yangınına asker müdahalesi

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT