Otobanda tehlikeli hareket! Canlarını hiçe sayarak böyle gittiler

Bursa'da iki kafadar arkadaş otobanda canlarını da tehlikeye atarak kazaya sebep olacak hareketler sergiledi. Motosikletin üzerine uzanarak seyrederken o anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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Otobanda tehlikeli hareket! Canlarını hiçe sayarak böyle gittiler

Bursa'da iki kafadar arkadaş otobanda motosikletin üzerine uzanarak seyrederken o anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Otobanda tehlikeli hareket! canlarını hiçe sayarak böyle gittiler

MOTOSİKLETLERİ İLE YÜKSEK HIZDA CANLARINI HİÇE SAYARAK SEYRETTİLER

Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kafadar motosikletleri ile yüksek hızda canlarını hiçe sayarak seyretti. Daha sonra ise kafadarlar motosikletin üzerine oturarak gitti.

Yürekleri ağza getiren anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA

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