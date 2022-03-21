Otobiyografik ne demek, TDK'ya göre Otobiyografik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otobiyografik ne demek? Otobiyografik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otobiyografik kelimesi. Peki otobiyografik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otobiyografik nedir, otobiyografik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOBİYOGRAFİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otobiyografik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otobiyografik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otobiyografik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz yaşam öyküsüne dayalı



OTOBİYOGRAFİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Otobiyografik eser.

