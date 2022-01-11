Otobur ne demek, TDK'ya göre Otobur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otobur ne demek? Otobur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otobur kelimesi. Peki otobur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otobur nedir, otobur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOBUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otobur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre otobur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Otla beslenen (hayvan), otçul, bitkicil, herbivor

