Otobüs kartı olmadığı için indirildiği iddia edilmişti! Şanlıurfa'da yaşlı kadının otobüsten indirilmesi olayında gerçek ortaya çıktı!

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir videoda Şanlıurfa'da bir otobüse binen yaşlı bir kadın, araç şoförü tarafından otobüsten indirilmişti. Yaşlı kadının ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle otobüsten indirildiği iddia edilirken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Belsan Genel Müdürü Levend Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BELSAN GENEL MÜDÜRÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Çelik, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak," Akli melekesi yerinde olmayan yaşlı bayan devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içimde tuvaletini yapmaktadır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın B.Şehir zabıtasınca koruma ve bakım altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlamıştır." ifadelerini kullandı.