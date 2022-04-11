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  3. Otobüs kartı olmadığı için indirildiği iddia edilmişti! Şanlıurfa'da yaşlı kadının otobüsten indirilmesi olayında gerçek ortaya çıktı!

Otobüs kartı olmadığı için indirildiği iddia edilmişti! Şanlıurfa'da yaşlı kadının otobüsten indirilmesi olayında gerçek ortaya çıktı!

Şanlıurfa'da bir belediye otobüsüne binene yaşlı kadının araç şoförü tarafından zorla indirildiği görüntüler kamuoyunda tepki çekerken yaşanan durum hakkında açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Belsan Genel Müdürü Levend Çelik, yaşlı kadının bindiği araçlara tuvaletini yaptığını, vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilerek koruma ve bakıma alındığını duyurdu.

Otobüs kartı olmadığı için indirildiği iddia edilmişti! Şanlıurfa'da yaşlı kadının otobüsten indirilmesi olayında gerçek ortaya çıktı!

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir videoda Şanlıurfa'da bir otobüse binen yaşlı bir kadın, araç şoförü tarafından otobüsten indirilmişti. Yaşlı kadının ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle otobüsten indirildiği iddia edilirken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Belsan Genel Müdürü Levend Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

 

 

BELSAN GENEL MÜDÜRÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Çelik, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak," Akli melekesi yerinde olmayan yaşlı bayan devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içimde tuvaletini yapmaktadır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın B.Şehir zabıtasınca koruma ve bakım altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlamıştır." ifadelerini kullandı.

 

Otobüs kartı olmadığı için indirildiği iddia edilmişti! Şanlıurfa'da yaşlı kadının otobüsten indirilmesi olayında gerçek ortaya çıktı! Otobüs kartı olmadığı için indirildiği iddia edilmişti! Şanlıurfa'da yaşlı kadının otobüsten indirilmesi olayında gerçek ortaya çıktı! Otobüs kartı olmadığı için indirildiği iddia edilmişti! Şanlıurfa'da yaşlı kadının otobüsten indirilmesi olayında gerçek ortaya çıktı!

Tayfun Altuntaş
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