Otobüs kazasının detayları ortaya çıktıkça can yakıyor! 2 genç tıp öğrencisinden biri ölü biri yaralı

Balıkesir'de meydana gelen katliam gibi otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi: Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olduğu açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşların ciğeri yanarken her biri farklı bir hayat hikayesi barındıran derin acılar da beraberinde geldi. Zonguldak-İzmir seferini yapan otobüsün yaptığı kazada vefat edenlerden biri de henüz 24 yaşında olan TIP Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker oldu.

AYVALIKTAKİ AİLESİ YIKILDI

Balıkesir çevreyolunda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların arasında bulunan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in ölüm haberini alan Ayvalıktaki ailesini yasa boğdu.

Bilge Toker'in elim kazada hayatını kaybetmesi ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu. Bilge Toker, cana yakınlığı ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuştu.

BU YIL MEZUN OLUYORDU

Hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olma hedefindeydi.

Düzce Üniversitesi'nden Bilge Toker için bir taziye mesajı yayınlandı. Mesajda "Tıp Fakültesi intern öğrencimiz Bilge Toker'i kaybeymenin acısını yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz..." denildi.

Balıkesir'deki otobüs kazasında bir tıp öğrencisinin daha yaralandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre kazada yaralanan Ayşegül Kısa isimli bir tıp öğrencisi de kazada yaralananlar arasında bulunuyor. Kazada yaralanan Kısa ise hastaneye kaldırıldı.

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