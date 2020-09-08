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Otobüs, metrobüs ve metrolarda ayakta yolcu yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecektir." demişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge ise bugün yayınlandı. Peki Otobüs, metrobüs ve metrolarda ayakta yolcu yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak?

Otobüs, metrobüs ve metrolarda ayakta yolcu yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Peki Otobüs, metrobüs ve metrolarda ayakta yolcu yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak? Cezası ne kadar?

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OTOBÜS METROBÜS VE METROLARDA AYAKTA YOLCU YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda 81 il valiliğine 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.

Otobüs, metrobüs ve metrolarda ayakta yolcu yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak?

OTOBÜS METROBÜS VE METROLARDA YASAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dün gerçekleştirilen kritik kabine toplantısının ardından Otobüs, metrobüs ve metrolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu yasağı olacağına dair yaptığı açıklamanın ardından bugün çişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi ve genelgeye göre artık toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmayacak. 

Kısıtlamaların bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Otobüs, metrobüs ve metrolarda ayakta yolcu yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak?

OTOBÜSLERDE AYAKTA YOLCU ALINMAYACAK

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. 

METRO VE METROBÜSLERDE KAPASİTEYİ HIFZISIHHA KURULLARI BELİRLEYECEK

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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