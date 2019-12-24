Otobüs nehre yuvarlandı! 25 ölü var
Endonezya'da yer alan Güney Sumatra bölgesinde, bir otobüs nehre yuvarlandı. Kaza sonucu ise 25 kişi hayatını kaybetti...
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, 25 kişi hayatını kaybetti.
Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı.
Yetkililer kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
Otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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