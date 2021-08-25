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  3. Otobüs şoförü Covd-19 hastası olan kadını otobüse aldı!

Otobüs şoförü Covd-19 hastası olan kadını otobüse aldı!

Kırıkkale'de koronavirüs testi pozitif olan kadını HES kodunu sorgulamadan otobüse aldı. Şoförün konu ile açıklaması ise "elektrikler yoktu" oldu. Olay üzerine ekipler, hem yolcuya hem de otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

Otobüs şoförü Covd-19 hastası olan kadını otobüse aldı!

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, korona virüs (Covid-19) ile mücadele ile ilgili denetimler yapıldı. Olay, Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin "HES kodu" kontrollerini gerçekleştirmesi sonucu ortaya çıktı.

Otobüs şoförü Covd-19 hastası olan kadını otobüse aldı!

HES KODU SORGULAMASINDA YOLCU POZİTİF ÇIKTI!

Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgulamasında bir kadın yolcunun Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası kesti. Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne HES kodu sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiği uyarısında bulundu. Koronavirüs hastası kadını HES kodu sorgulaması yapmadan otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını bu nedenle söyledi. Kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantina altına alındı.

 

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