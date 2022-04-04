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  3. Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan Burak Yörük, İETT şoförüyle tartıştığı yönündeki haberler sonrasında özür dilemesi

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

Burak Yörük, otomobili ile seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple İETT şoförüyle tartışmıştı. Oyuncu ile otobüs şoförü arasındaki arbede, bir yolcu tarafından videoya alınmış ve kavga görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Burak Yörük, İETT şoförüyle tartıştığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullanarak özür dilemişti.

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

"Herkese merhaba, Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim.

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntüler de maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim."

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

"MANYAK GİBİ SALDIRMIŞ"

Ünlü sunucu Buket Güler ise bu olay karşısında sessiz kalmayarak, "Burak Yörük diye bir 'oyuncu' varmış. Otobüs şoförüne manyak gibi saldırmış. Sonra da tüm samimiyetiyle özür dilemiş. (!) Hmmm. Tamam." diyerek tepkisini gösterdi.

Takipçileri de ünlü sunucuyu destekler nitelikte yorumlar yaptı.

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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