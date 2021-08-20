Koronavirüs salgınına karşı aşılamada Türkiye, toplumsal bağışıklık için gerekli olan seviyenin gerisinde yer alıyor. Bu kapsamda aşı olmayan vatandaşlar hakkında kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayanların negatif PCR testi göstermesinin zorunlu olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Otobüs, uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu? Şehirlerarası seyahatlerde PCR testi şart mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

OTOBÜS, UÇAK YOLCULUĞU İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU? ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERDE PCR TESTİ ŞART MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, aşı olmayanların uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğunda PCR testi zorunluluğunun olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında," Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ve üniversiteler için PCR testlerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, " Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek” dedi.

PCR TEST ÜCRETİ NE KADAR?

Özel hastanelerde yapılan PCR test ücreti Sağlık Bakanlığı tarafından 250 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın üzerinde bir ücret öderseniz durumu Sağlık Bakanlığına bildirmeniz gerekmektedir.