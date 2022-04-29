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  3. Otobüs zamlarından sonra okula atla gidip gelen üniversite öğrencisi o anları paylaştı! "Bu da bizim farkımız"

Otobüs zamlarından sonra okula atla gidip gelen üniversite öğrencisi o anları paylaştı! "Bu da bizim farkımız"

Çanakkale'de okuyan bir üniversite öğrencisi yaptığı paylaşımda, otobüs biletlerine gelen zamlardan dolayı okula atla gitme kararı aldığını söyledi.

Akaryakıt ve otobüs biletlerine gelen zamlar vatandaşları farklı yollar bulmaya zorluyor. Çanakkale'de okuyan bir üniversite öğrencisi ise çareyi atta bulduğunu açıkladı.

Gelen otobüs zamlarından sonra okula atla gelmeyi tercih ettiğini söyleyen üniversite öğrencisi "Bu da bizim farkımız." ifadelerini kullandı.

Otobüs zamlarından sonra okula atla gidip gelen üniversite öğrencisi o anları paylaştı! Bu da bizim farkımız

"KARARIMIN DA ARKASINDAYIM"

Çan Meslek Yüksekokulu'na gittiğini beliren öğrenci, atını okulda bir yere bağlayarak çektiği videoda, "Mazota ve otobüs biletlerine gelen zamlardan sonra okula bu şekilde gitmeye karar verdim. Kararımın da arkasındayım." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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