Otobüste "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diye bağıran kadına diğer yolcular haddini bildirdi!

Bursa'da bugün toplu taşımada yaşanan bir olay ülkenin gündemine bomba gibi düşerken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyen kadına diğer yolcular haddini bildirdi. Diğer bir vatandaş ise "Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor" tepkisinde bulundu.

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Otobüste "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diye bağıran kadına diğer yolcular haddini bildirdi!

Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına yolculardan tokat gibi cevap geldi. Hakaret eden kadına "Ya otobüsten aşağıya in ya da genç kızdan özür dile" diyerek haddini bildiren yolcular, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kişinin de takdirini kazandı.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Edinilen bilgiye göre, Heykel, Altıparmak, Çekirge, Dikkaldırım ve Hayran Caddelerinden rink yapıp Acemler Metro İstasyonuna yolcu taşıyan B 39 numaralı besleme olarak bilinen küçük otobüse dün akşam saat 20:00 sıralarında binen bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başlayınca, otobüsteki yolcular şaşkına döndü. Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Artan tepkiler üzerine söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri inkar eden kadın, yolcuların "Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile" demesi üzerine ettiği hakaretleri yutup genç kızdan özür diledi.

"ÇIPLAK OLUNCA SESİNİZ ÇIKMIYOR"

Otobüste bulunan genç-yaşlı tüm yolcular hakaret eden kadına, "Terbiyesiz in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın, tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git, çıplak olunca sesiniz çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca, kısa sürede binlerce kişi hakaretçi kadına otobüsteki yolcular gibi tepki gösterip, genç kıza destek verdi. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına "Hadsize haddini bildirmek, yoksula elbise giydirmek gibidir", "Helal olsun sana Bursa", "Burası Bursa" yorumları yazıldı.

Otobüste "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyen kadına diğer yolcular haddini bildirdi!

Otobüste "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyen kadına diğer yolcular haddini bildirdi!

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