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Otogarda vatandaşı aşıya çağıran sağlık çalışanına soruşturma açıldı

Kütahya otobüs terminalinde esprili bir dille Sinovac, Biontech diye bağırarak vatandaşı aşıya davet eden sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Muavin taklidiyle vatandaşı aşıya davet eden sağlık çalışanının soruşturmaya maruz kalması sosyal medyada gündem oldu.

Otogarda vatandaşı aşıya çağıran sağlık çalışanına soruşturma açıldı

Kütahya otobüs terminalinde mobil aşı standında görev yapan sağlık çalışanı aşıların isimlerini esprili bir şekilde bağırarak vatandaşın ilgisin çekmek ve aşıya davet etmek istedi. Bu anları kamerayla çeken kişi sosyal medyada paylaşınca görüntüler olay oldu. Bu görüntüleri seven ve samimi bulan insanlar paylaşıma oldukça fazla etkileşim verdi. Ancak gelen bilgilere göre o sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Otogarda vatandaşı aşıya çağıran sağlık çalışanına soruşturma açıldı

MAKSADINI AŞTIĞI SÖYLENDİ

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, mobil aşı biriminde görev yapan o sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık personelinin aşıları için bu şekilde bir tavır sergilemesinin maksadını aşan ve yanlış algı oluşturduğunu söyleyen açıklamada, "Kütahya otobüs terminali aşı uygulama merkezindeki görevli sağlık personelinin, bulundukları ortamda otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonu ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlandığı görülmüştür. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personelle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Otogarda vatandaşı aşıya çağıran sağlık çalışanına soruşturma açıldı

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