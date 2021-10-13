Otograf ne demek, TDK'ya göre Otograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otograf ne demek? Otograf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otograf kelimesi. Peki otograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otograf nedir, otograf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otograf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otograf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otograf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yazarın veya kişinin kendi elinden çıkan (yazı)

