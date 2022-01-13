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Otokontrol ne demek, TDK'ya göre Otokontrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Otokontrol kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Otokontrol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Otokontrol nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Otokontrol kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Otokontrol ne demek, TDK'ya göre Otokontrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otokontrol ne demek? Otokontrol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otokontrol kelimesi. Peki otokontrol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otokontrol nedir, otokontrol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OTOKONTROL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otokontrol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Otokontrol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otokontrol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz denetim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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