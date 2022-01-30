Oyun Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Otokrat ne demek, TDK'ya göre Otokrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2022 Pazar | 30.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıCAF Afrika Uluslar Kupası: Senegal - Ekvator Ginesi çeyrek final maçı canlı izle | CAF TV Youtube canlı yayın izle linkiGrafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Gomis'ten geri dönüş paylaşımı!Hastane binası önünde ölü bulunmuştu! Ailesinden şok iddialar geldi!Ticaret Odası ne demek, TDK'ya göre Ticaret Odası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CAF Afrika Uluslar Kupası: Mısır 2 - 1 Fas | Maç Sonucu
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Otokrat ne demek, TDK'ya göre Otokrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Otokrat ne demek, TDK'ya göre Otokrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Otokrat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Otokrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Otokrat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Otokrat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Otokrat ne demek, TDK'ya göre Otokrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otokrat ne demek? Otokrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otokrat kelimesi. Peki otokrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otokrat nedir, otokrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

OTOKRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otokrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Otokrat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otokrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Siyasal kudreti elinde bulunduran (hükümdar)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT