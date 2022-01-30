Otokrat ne demek, TDK'ya göre Otokrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otokrat ne demek? Otokrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otokrat kelimesi. Peki otokrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otokrat nedir, otokrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOKRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otokrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otokrat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otokrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Siyasal kudreti elinde bulunduran (hükümdar)

