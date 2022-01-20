Otokratlık ne demek, TDK'ya göre Otokratlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otokratlık ne demek? Otokratlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otokratlık kelimesi. Peki otokratlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otokratlık nedir, otokratlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOKRATLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otokratlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre otokratlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Otokrat olma durumu

