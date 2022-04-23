Otokritik ne demek, TDK'ya göre Otokritik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otokritik ne demek? Otokritik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otokritik kelimesi. Peki otokritik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otokritik nedir, otokritik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOKRİTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otokritik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otokritik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otokritik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz eleştiri



OTOKRİTİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dostun bana otokritiğini yap, dedi, ben de kendimi eleştirdim durdum.

