Otomatik cenaze yıkama makinesi! Belediye üretti Diyanet onay verdi

Cihazı, benzinliklerdeki araba yıkama makinalarına benzeten Çölaşan, "Cenaze yıkama makinesi de aynen öyle…" ifadesini kullandı.

"EL DEĞMEDEN TAM OTOMATİK..."

Çölaşan, "Otomatik cenaze yıkama makinesiyle ilgili şunları aktardı: Yaşamını yitiren kimsenin naaşını tomografi benzeri bir aletin içine sokuyorlar. Sıcak suyu falan önceden ayarlanıyor. Dışarıdan düğmeye basıyorlar, fıskiyeler çalışıyor. El değmeden tam otomatik… " diye konuştu.

"TOMOGRAFİ CİHAZINDAN ÇIKMAK GİBİ"

Naaş sabunlu sularla yıkanıyor, sonra durulanıyor, yine elektronik ortamda (tomografi cihazından çıkmak gibi) görevliler tarafından dışarıya çekilip kurulanıyor ve son aşama olarak kefenleniyor. Bu makine ile cenaze yıkama olayının dinimizin kurallarına uygun olup olmadığını ben bilemiyorum.

"DİYANET'İN ONAYINI ALDI"

Sistemin şimdilik Konya'da bir hastaneye kurulduğunu ve öncesinde Diyanet'in onayı alındığını belirten Çölaşan, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bizim yaptırdığımız bu makine öteki illere de örnek olsun' demiş" ifadelerini kullandı.