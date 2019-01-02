Otomobil domuza çarptı "domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi"
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobilin çarptığı domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobilin çarptığı domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Akçabük mevkiinde seyir halindeki otomobil bir anda karşısına çıkan domuza çarptı. Domuz telef olurken araçta bulunanlar kısa süreli şok yaşadı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
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