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  3. Otomobil fındık tarlasına uçtu: 4'ü çocuk 8 yaralı

Otomobil fındık tarlasına uçtu: 4'ü çocuk 8 yaralı

Samsun'da tarlaya uçan otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil fındık tarlasına uçtu: 4'ü çocuk 8 yaralı

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Altun idaresindeki 55 ABR 582 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki fındık tarlasına uçtu. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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