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  3. Otomobil hurdaya döndü "O" ise burnu kanamadan araçtan çıktı

Otomobil hurdaya döndü "O" ise burnu kanamadan araçtan çıktı

Ankara'da hareket halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu takla atan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından burnu kanamadan çıktı.

Otomobil hurdaya döndü "O" ise burnu kanamadan araçtan çıktı

Ankara'da hareket halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu takla atan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından burnu kanamadan çıktı.

Kaza Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine ilerleyen 06 YES 69 plakalı otomobil sürücüsü E.S direksiyon hakimiyetini kaybederek, İ.Ö" nün kullandığı 06 CIM 856 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.Ö'nün kullandığı otomobil savrularak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yol güvenliğini alırken, takla atan otomobilin içinden İ.Ö. ise herhangi bir yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı.

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