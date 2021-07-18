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Otomobil ile tarım aracı çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Malatya'da meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı. Otomobil ile çapa motorunun çarpıştığı kazada can kaybı yaşanmazken 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 09 ABZ 567 plakalı otomobil, Yukarıulupınar mevkisinde A.K. idaresindeki kayısı yüklü çapa motoruyla çarpıştı.

Kazada tarım aracında bulunan A.K. ile A.O.K. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada D 300 kara yoluna savrulan kayısılar, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince toplanarak sürücünün yakınlarına teslim edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

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