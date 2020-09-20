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  3. Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Olayda  3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Çiftlik Karayolu Tepe mevkiisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) ise ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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