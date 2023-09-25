Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı, satışlar tepetaklak oldu!

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer "Otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı, önümüzdeki süreçte kampanyalar artacaktır. Otomobil alımlarında kredi kullanım oranı yüzde 65'lerden yüzde 12'lere düştü" dedi.

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Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı, satışlar tepetaklak oldu!

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, lansmanda yaptığı konuşmada mevcut ekonomik konjonktürde otomotiv piyasasını değerlendirdi.

Yıl sonunda pazarın 1 milyon adetleri göreceğini kaydeden Kılıçer, "Motorizasyon dikkate alındığında, Türkiye otomotiv pazarının normal seviyesi 1 milyon adetlik bir pazar büyüklüğüdür. Umarız önümüzdeki yıllarda da bu seviyede kalmaya devam ederiz" dedi.

Son dönemde tüketicilerin taşıt kredisi kullanımlarında sıkıntılar yaşadığına da dikkat çeken Kılıçer, "Eskiden otomobil alımlarında kredi kullanım oranı yüzde 65’lerdeydi, şimdi yüzde 12’lere düştü. Pazarın geleceğini, tüketicinin finansmana erişimi ve döviz kurundaki stabilizasyon belirleyecek. Son dönemde yapılan düzenlemeler ile otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı, bundan sonraki süreçte kampanyalar artacaktır" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarma ve piyasadaki kayıt dışılığı ortadan kaldırma hedefi ile son dönemde ikinci el araç satışlarına yönelik birçok yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda, online ilan sitelerindeki ikinci el araç fiyatlarının aynı aracın sıfır kilometre fiyatını geçmesi yasaklanırken, satın alınan sıfır kilometre otomobilin 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamamasına yönelik kısıtlamaya ise şahıslar da dahil edildi.

Bakanlık son olarak, ikinci el araç ilanlarında spekülasyonlarını ortadan kaldırmak üzere, ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ilan sahiplerinin sahte hesaplar üzerinden ilan vermesini yasakladı. Tüm bu düzenlemelerin, otomobilin bir yatırım aracı olmaktan çıkmasında etkili olduğu belirtiliyor.

SATAN ÇOK ALAN YOK

Öte yandan ikinci elde sarı sayfalarda yer alan ilanların sayısı hızla artarak rekor kırdı. Satışların oldukça sakin olduğu ikinci el otomobil sektöründe sadece bir ilan sitesinde toplam satılık sayısı 929.148 adet olurken, ikinci el otomobil ilanı sayısı da 500 bini geçerek 507.335 adete çıktı.

İkinci el araç pazarı ise son üç aydır 1 milyon adetlerin üzerinde seyrederken son aylarda yüzde 20 düşerek 800 bin bandına kadar indi.

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