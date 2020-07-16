Otomobilden atılan izmarit yangın çıkardı!

Tekirdağ'ın Saraylı ilçesinde otomobilden atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Muratlı Mahallesi köprüaltında meydana gelen olayda, İnanlı-Ballıhoca karayolunu kullanan bir otomobilden atılan sigara izmariti, köprü altındaki çöpleri ve çalıları tutuşturdu. Kısa sürede alevler yükselerek yangın çıktı.

ÇEVRE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken yangında maddi hasarın olmadığı açıklandı.Jandarma ekipleri, yerlere sigara izmariti atılmaması konusunda sürücüleri uyardı.