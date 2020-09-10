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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Atlıkan (83), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Atlıkan (83), hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde, Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz A. yönetimindeki 41 BS 419 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Atlıkan'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilin altında kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Atlıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.​​​​​​​ Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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