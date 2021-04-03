Otomotiv Boya İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Otomotiv Boya İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan kısımlarının yüzey hazırlama ve boyama işlemlerini yapan kişidir. Bu işlemin sonunda boyanan malzemenin korozyona, paslanmaya ve diğer dış etkenlere karşı korunma özelliği kazanması ve dış yüzeylerde belirlenmiş renk ile düzgün ve estetik görünümün sağlanması, Yüzeyin boyanması sırasında doğru çalışma mesafesinin seçimi, çalışma açısı, makina, aparat, araç ve gerecin doğru kullanan kişidir.

Otomotiv Boya İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Boya İşçisi Maaşları

Otomotiv Boya İşçisi maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Boya İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Otomotiv Boya İşçisi Ne İş Yapar?

Otomotiv Boya İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Boyanacak yüzeyleri hazırlamak

g) Boyanacak yüzeyleri mekanik ve kimyasal olarak hazırlamak

h) Boya işlemi için malzemeleri hazırlamak

i) Boyama sırasında kullanılan ekipman ve donanımı malzeme ile beslemek

j) Boyama ve son işlemleri yapmak

k) Özel işlemleri uygulamak

l) Boyanan yüzeylerin ölçüm ve kontrolünü yapmak

m) Pasta cila yapmak

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Boya İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Otomotiv Boya İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Boya İşçisi mesleğinin meslek kodu 7132.05 olarak belirlenmiştir

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