Otomotiv Boya Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Otomotiv Boya Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Boya Ustası, motorlu kara taşıtlarının yüzey hazırlama ve boya işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Otomotiv Boya Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Boya Ustası Maaşları

Otomotiv Boya Ustası maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 3.150 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Boya Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim düzeyindeki eğitim durumu bu meslek için yeterlidir.

Otomotiv Boya Ustası Ne İş Yapar?

Otomotiv Boya Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Boya kabini ve ekipmanların periyodik bakımını yapmak,

b) Boyanacak yüzeyi hazırlamak,

c) Sac zımparası yapmak, temizlemek, yüzeye astar çekmek,

d) Bozuk yüzeylere macun çekmek, zımparalamak,

e) Boyanmayacak yüzeyleri maskelemek,

f) Kontrol macunu çekmek, son kat astarı zımparalamak,

g) Boya hazırlamak, renk kontrolü yapmak, viskozitesini ayarlamak,

h) Boya kabinini hazırlamak,

i) Boya Ekipmanlarını hazırlamak,

j) Boyayı tatbik etmek,

k) Boyayı kurutmak,

l) Aksesuarları boyamak, boya sonrası yüzey kontrolü yapmak,

m) Boyama hatalarını gidermek,

n) Pasta, cila ve rötuş yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Boya Ustası Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç) meslek alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar meslek grubudur.

Otomotiv Boya Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Boya Ustası mesleğinin meslek kodu 7132.01 olarak belirlenmiştir

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