Otomotiv Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Otomotiv Elektrikçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? Bu mesleğe sahip olabilmek için hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Elektrikçisi, binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçlardaki (iş makineleri ve traktörler dahil) elektrik donanımının bakım, onarım ve montajına (elektronik parçaların montajları dahil) ilişkin işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Otomotiv Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Elektrikçisi Maaşları

Otomotiv Elektrikçisi maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük Otomotiv Elektrikçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Elektrikçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim düzeyinde eğitim bu iş için yeterlidir.

Otomotiv Elektrikçisi Ne İş Yapar?

Otomotiv Elektrikçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Elektrik akımını, sigortaları, ampülleri, aküyü, ısı, yağ basınç, yakıt, hızve devir göstergelerini kontrol etmek,

b) Elektronik devre tesisatını, sensörleri, röleleri kontrol etmek,

c) Marş motoru, altenatör arızalı parçalarını değiştirmek,

d) Aküyü şarj etmek,

e) Fan motoru ve kornayı onarmak,

f) Ateşleme bobini, klimanın mekanik aksamını, elektrik aksamını onarmak,

g) Dizel araçlarda takviye, kızdırma sistemlerinin arızalı parçalarını onarmak/değiştirmek,

h) Aracın aydınlatma sisteminin onarımını yapmak,

i) Aracın iç aksamının onarımını yapmak (kontak anahtarı, merkezi kilit, cam ısıtıcısı vb.),

j) Aracın elektrik donanımının periyodik bakımını yapmak,

k) Aracın kablo tesisatının onarımını yapmak,

l) Elektronik devre elemanlarının değişimini/onarımını yapmak,

m) Aksesuar montajı yapmak (alarm, klima, sis lambası, vb.),

n) Oto teyp, ekolayzer, amplifikatör, hoparlörler montajını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Elektrikçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubunu oluşturmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri meslek grubudur.

Otomotiv Elektrikçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Elektrikçisi mesleğinin meslek kodu 7412.19 olarak belirlenmiştir

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