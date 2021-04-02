Otomotiv Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Otomotiv Montaj İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Montaj iş elemanı sayısı ve mekanik hassasiyeti az olan, rutin, montaj veya bağlantı yerleri ve konumları sabit olan otomotiv ana ürünü parçalarının farklı tip ve modeldeki araç gövdelerine sabitleme işlemleri ile kaba veya kolay şekilde yapılan ölçüm ve ayar işlemlerini yapan kişidir.

Otomotiv Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Montaj İşçisi Maaşları

Otomotiv Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.650 - TL’dir. En düşük maaşı 3.050 -TL, En yüksek ise 5.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Otomotiv Montaj İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Otomotiv Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Otomotiv Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Otomotiv Montaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Monte edilecek parçayı hazırlamak,

g) Parça üzerinde gerekli ayarları yapmak,

h) Monte edilecek parçayı taşımak,

i) İşlem sırası gelen araç üzerinde yapılması gereken hazırlıkları tamamlamak,

j) Önceden montajı yapılan parçaları kontrol etmek,

k) Koruma işlemlerini gerçekleştirmek,

l) Monte edilecek parçayı araç üzerindeki uygun konuma getirmek,

m) Monte edilecek parçayı sabitlemek,

n) Monte edilen parçayla ilgili bağlantı ve ayarları gerçekleştirmek,

o) Görevi biten alet ve aparatların güvenli bir şekilde araçtan uzaklaşmasını sağlamak,

p) Montaj işlemini kontrol etmek ve sonuçları raporlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Montajcılardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Montajcılardır.

Otomotiv Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8211.24 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Otomotiv Montaj İşçisi maaşlarına ek sizlerde Otomotiv Montaj İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.