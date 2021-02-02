Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Otomotiv Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardının 02 no’lu revizyonu MESS tarafından yapılmış ve MYK Otomotiv Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, hazır verilen taslak, kroki ve/veya numune üzerinde çalışarak, seri veya parti tipi üretimi yapılması planlanan herhangi bir motorlu taşıt parçasının veya alt montaj biriminin işlev, boyut, şekil, görünüm ve renk olarak amacına uygun parça örneğini oluşturan ve meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 10UMS0047-5

Standart adı : Otomotiv Prototipçisi

Otomotiv Prototipçisi Seviyesi : Seviye 5

Revizyon Sayısı : 02

İlgili Olduğu Sektör : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 03.09.2020 - 31233

Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız