Otomotiv Servis Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Otomotiv Servis Danışmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servise gelen araçların kabulünün yapılması, onarım takibinin gerçekleştirilmesi ve müşterinin bilgilendirilmesi gibi işlemleri yürüten kişidir.

Otomotiv Servis Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Servis Danışmanı Maaşları

Otomotiv Servis Danışmanı maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Servis Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Otomotiv Servis Danışmanı Ne İş Yapar?

Otomotiv Servis Danışmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşteri ve servise en uygun gün ve saat belirlenerek randevu vermek,

b) Gerektiğinde aracın alınıp ve istenilen yere teslim etmek,

c) Servise gelen müşterileri güler yüzle karşılayarak aracın servise kabulünü yapmak,

d) Araç şikâyetleri vb. bilgiler alınarak servis kabul formunu hazırlamak,

e) Yapılacak işlemler hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

f) Müşteri şikâyetleri dışında çıkabilecek onarımlar için öncesinde müşteriyi bilgilendirmek,

g) Müşteriyi bekleme salonuna almak,

h) Araç şikâyetleri hakkında onarımı yapacak ilgili kişiyi bilgilendirmek, gerektiğinde yapılacak farklı işlemler için bilgi sahibi olmak ve müşteriyi bilgilendirmek,

i) Onarımı tamamlanan araçları kontrol etmek, temizliğini yaptırmak,

j) Onarımla ilgili faturanın hazırlanmasını sağlamak ve müşteriyi muhasebe birimine davet etmek,

k) Müşterinin servis hizmetleri hakkındaki düşüncelerini ve onarımla ilgili şikayetlerini almak,

l) Bilgisayar kayıtlarına göre araç bakım zamanı vb. bilgilere göre müşteriye hatırlatmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Servis Danışmanı Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Müşteri Danışma Elemanlarıdır.

Otomotiv Servis Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Servis Danışmanı mesleğinin meslek kodu 4229.06 olarak belirlenmiştir

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