Otoray ne demek, TDK'ya göre Otoray kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otoray ne demek? Otoray TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otoray kelimesi. Peki otoray ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otoray nedir, otoray kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTORAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otoray kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otoray kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otoray kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı

