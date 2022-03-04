Otorizasyon ne demek, TDK'ya göre Otorizasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otorizasyon ne demek? Otorizasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otorizasyon kelimesi. Peki otorizasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otorizasyon nedir, otorizasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTORİZASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otorizasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otorizasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otorizasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yetkilendirim

