Otoyol Devriyesi filmi konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Otoyol Devriyesi 2017 yılında sinemalarda seyircilerin beğenisine sunulmuştu. Bu aksiyon ve komediyi bir arada yaşatan film bu akşam ilk defa ATV ekranlarında yayında olacak. Peki Otoyol Devriyesi oyuncuları kimdir? Konusu nedir?

OTOYOL DEVRİYESİ KONUSU

Jon Baker (Shepard) ve Frank Ponch Poncherello (Peña) Los Angeles'taki California Otoyol Devriyesi'ne (COD) yeni katılmışlardır ancak ikisinin de bu mesleği seçmelerinin çok farklı nedenleri vardır. Baker, hayatını ve evliliğini düzende tutmaya çalışan eski bir motosikletçidir. Poncherello ise COD’un içinde bir iç iş olduğunu ve milyonlarca dolarlık bir soygunla olan ilişkisini araştıran gizli bir Federal ajandır. Tecrübesiz çaylak ve sert profesyonel bir araya gelir ancak aralarındaki sürtüşme işlerine de yansır. Yine de Baker'ın eşsiz sürüş becerileri ve Ponch'un sokakların kurdu olması birlikte çalışmalarını kolaylaştırabilir... Tabii daha önce birbirlerini öldürmeye kalkmazlarsa!

OTOYOL DEVRİYESİ OYUNCULARI

Michael Pena, Dax Shepard, Vincent D’Onofrio

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Dax Shepard

Türü : Aksiyon / Komedi / Suç