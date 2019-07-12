Otoyolda kaza! Çok sayıda ölü var

Gaziantep otobanı kuzey gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen sebze yüklü 76 AD 438 plakalı TIR, yoldan cıktı ve bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından sebze ve meyveler yola savrulurken savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Kazada tirin içerisinde bulunan Ömer Koçak, Necati Er ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.